Ученые объяснили высокий уровень загрязнений морских белых медведей





Белых медведей, живущих в Баренцевом море, принято делить на две популяции: пелагическую и прибрежную. Первые занимаются активной миграцией и передвигаются вместе со льдами, которые отступают и возвращаются в течение разных времен года. Вторые при этом остаются на привычном побережье и находят себе пропитание там. Недавно ученые обнаружили, что у пелагических представителей этого вида в организма имеется более высокий уровень загрязнений.Чтобы установить причину такого положения дел специалисты изучили ареол обитания обоих популяций белых медведей в Баренцевом море. Ученые анализировали места их жизни, добытую пищу и другие факторы. Оказалось, главная причина кроется в голоде. Прибрежные представители вида ведут пассивный образ жизни и практически не тратят энергию. Поэтому они могут позволить себе жить с помощью подкожного жира и редкой добычи.Пелагические белые медведи активно перемещаются и тратят много энергии. Из-за этого у них нет возможности выбирать более качественную пищу, и они едят все, что попадается на их пути. Именно такая неразборчивость в питание возле дорожной инфраструктуры, приводит к более высокому уровню загрязнения.