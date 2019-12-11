"С ним я нашла ответ, как жить дальше": Ирина Понаровская рассказала о романе с Сосо Павлиашвили
В эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» певица Ирина Понаровская рассказала о близком друге Сосо Павлиашвили и их романе. Исполнительница утверждает, что очень многим обязана коллеге.
В середине 80-х годов у звезд был краткосрочный роман, который в итоге закончился. При этом Понаровская сообщила, что у неё с Павлиашвили сохранились хорошие отношения. Именно певец помог записать коллеге целый альбом песен. «Это очень талантливый исполнитель. Он продлил мне жизнь на сцене. Я уже собиралась в середине 80-х покидать ее. Вполне возможно, что был период усталости. В то время родился сын. Я полностью отдавалась ребенку. Было какое-то постоянное утомление. Возникали сомнения о том, что делать дальше. В голове бродили мысли об уходе со сцены», — рассказала певица. Однако с появлением у Понаровской новых песен - все кардинально поменялось. Павлиашвили смог ее остановить, и с ним она нашла ответ, как жить дальше.
Сосо Павлиашвили написал одну из самых популярных песен Ирины Понаровской «Ты мой Бог». Звезда постоянно исполняет эту композицию своему сыну. «Любовь, она и есть любовь», — заявила артистка. Певица прокомментировала расставание с экс-возлюбленным: «Так сложилось, что мы расстались. Вот и все».
В середине 80-х годов у звезд был краткосрочный роман, который в итоге закончился. При этом Понаровская сообщила, что у неё с Павлиашвили сохранились хорошие отношения. Именно певец помог записать коллеге целый альбом песен. «Это очень талантливый исполнитель. Он продлил мне жизнь на сцене. Я уже собиралась в середине 80-х покидать ее. Вполне возможно, что был период усталости. В то время родился сын. Я полностью отдавалась ребенку. Было какое-то постоянное утомление. Возникали сомнения о том, что делать дальше. В голове бродили мысли об уходе со сцены», — рассказала певица. Однако с появлением у Понаровской новых песен - все кардинально поменялось. Павлиашвили смог ее остановить, и с ним она нашла ответ, как жить дальше.
Сосо Павлиашвили написал одну из самых популярных песен Ирины Понаровской «Ты мой Бог». Звезда постоянно исполняет эту композицию своему сыну. «Любовь, она и есть любовь», — заявила артистка. Певица прокомментировала расставание с экс-возлюбленным: «Так сложилось, что мы расстались. Вот и все».