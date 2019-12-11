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Эксперт посоветовал, как не стать жертвой мошенников при онлайн-покупках перед Новым годом

Эксперт по информационной безопасности Анатолий Голод рассказал о том, что ежегодно перед Новым год возрастает число мошенников. Специалист сообщил, как не стать жертвой злоумышленников при совершении онлайн-покупок.
Эксперт посоветовал, как не стать жертвой мошенников при онлайн-покупках перед Новым годом

Первое, что необходимо знать, – мошенники стараются работать с популярным площадками, занимающимися торговлей в Сети. Большое количество посетителей повышает вероятность того, что злоумышленникам удастся найти доверчивого или неопытного человека, а затем обмануть его. Именно поэтому на крупных онлайн-платформах стоит быть крайне внимательными.

По словам Анатолия Голода, главное, на что стоит обращать внимание, – это открытость продавца. Если он охотно идет на контакт, не скрывает свои реквизиты и готов отвечать на вопросы – это хороший сигнал. Мошенники предпочитают не сообщать много фактов о себе, а также избегают долгих разговоров, ведь они снижают вероятность обмана клиента за счет того, что он получит больше информации.

Эксперт по информационной безопасности также отмечает, крайне важно не сообщать свои личные данные незнакомым людям, особенно это касается банковских карточек. Попытки продавца узнать дополнительную информацию о клиенте должны заставить человека задуматься. И последний совет Голода – читать комментарии относительно фирмы или площадки в целом, передает «Слово и Дело».

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:15

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