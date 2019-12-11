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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прятался от прессы в холодильнике

О необычном инциденте с участием премьер-министра Великобритании сообщают зарубежные СМИ. По словам журналистов, Борис Джонсон прятался от прессы в холодильнике.

Борис Джонсон занимается продвижением своей партии в некоторых регионах Великобритании, поскольку 12 декабря должны состояться парламентские выборы. Политик решил отправиться со своей командой для доставки молока жителям городка в Йоркшире. После приезда на предприятие лидера Консервативной партии приостановили журналисты из утреннего ток-шоу Good Morning Britain, которые пытались пригласить его в качестве гостя программы. Сначала государственный деятель попытался проигнорировать вопросы СМИ, но его помощник усугубил ситуацию, нецензурно выругавшись.

После того как корреспондент обратился к Джонсону лично, последний попросил его подождать, пообещав «вернуться к ним через секунду». После этих слов политик скрылся в холодильной камере на молочном предприятии. Резкое нежелание премьер-министра общаться с журналистами оставило ведущих ток-шоу, которые наблюдали за происходящим из съемочной студии, в недоумении.

Напоминаем, что в июне 2019 года глава британского правительства стал центром еще одного скандала: во время телевизионного интервью Борис Джонсон признался в опыте употребления запрещенных веществ.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:56

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