Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прятался от прессы в холодильнике





Борис Джонсон занимается продвижением своей партии в некоторых регионах Великобритании, поскольку 12 декабря должны состояться парламентские выборы. Политик решил отправиться со своей командой для доставки молока жителям городка в Йоркшире. После приезда на предприятие лидера Консервативной партии приостановили журналисты из утреннего ток-шоу Good Morning Britain, которые пытались пригласить его в качестве гостя программы. Сначала государственный деятель попытался проигнорировать вопросы СМИ, но его помощник усугубил ситуацию, нецензурно выругавшись.После того как корреспондент обратился к Джонсону лично, последний попросил его подождать, пообещав «вернуться к ним через секунду». После этих слов политик скрылся в холодильной камере на молочном предприятии. Резкое нежелание премьер-министра общаться с журналистами оставило ведущих ток-шоу, которые наблюдали за происходящим из съемочной студии, в недоумении.Напоминаем, что в июне 2019 года глава британского правительства стал центром еще одного скандала: во время телевизионного интервью Борис Джонсон признался в опыте употребления запрещенных веществ.