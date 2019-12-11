Ведущему "Дом-2" Владиславу Кадони пришлось усыпить любимую кошку





Ведущий «Дом-2» Владислав Кадони крайне редко рассказывает о личных драмах в социальных сетях. Однако сейчас он сделал исключение и решил поведать о своей личной трагедии. Из-за того, что его кошка по имени Изольда была неизлечимо больна, ему ее пришлось усыпить.Кадони признался, когда он смотрит на фото любимицы, у него слезы катятся из глаз. Также Владислав подчеркнул, ему кажется, с годами практически каждый человек становится, все более сентиментальным. Кадони очень сильно переполняют внутренние эмоции, и ему было просто необходимо высказаться. Однако он запретил своим знакомым и коллегам его жалеть.Но участники проекта не последовали просьбе Владислава и все равно решили его поддержать. Так, Андрей Черкасов написал, что прекрасно понимает Кадони, потому что тоже в этом году похоронил любимца всей семьи - кота Кузю.