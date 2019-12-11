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Анна Исаева сделала заявление от имени родственников Юлии Началовой

Анна Исаева, пресс-секретарь Юлии Началовой, сообщила о проблемах с прессой, которые возникли после смерти вокалистки. Корреспонденты беспочвенно критикуют помощницу артистки, чем та очень разгневана. Исаева подчеркнула, что всегда выступает только с ведома родственников покойной.

Сейчас все активно обговаривают организационные моменты концерта памяти Юлии Началовой, но многие обвиняют Анну Исаеву в бездеятельности. Она думает, что этим занимаются специальные люди, задача которых состоит в поисках спонсоров и договоре с участниками мероприятия. Пресс-секретарь должен проект анонсировать и внести его в массы. Анна Исаева дала обещание, что будет упорно работать, чтобы концерт состоялся.

Жалобы в свой адрес помощница Юлии Началовой считает предвзятыми, ведь она продолжает работать, чтобы увековечить память артистки. Сейчас Исаева трудится над книгой, фильмом, выпускает треки, занимается вопросом авторских прав. Родственники вокалистки понимают, какой груз взяла на себя секретарь, и именно по их настоянию она появляется на передачах, где вспоминают покойную.

Напоследок Анна Исаева сообщила, что у родителей Юлии Началовой никто ничего не просит. Она обратилась к клеветникам и призвала прекратить нападки и обвинения.

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Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 16:56

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