Рина Гришина рассказала о суевериях, мистике и съёмках в фильме «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»

«Зимние кадры приходилось снимать летом: у нас не было возможности ждать, пока начнёт сыпать снег, но и не факт, что он бы выпал. В июле приходилось работать в зимней одежде. Но мне это не приносило неудобств так, как моя героиня по сценарию постоянно легко одевается, и у неё нет привычки кутаться в шарфы».





Актриса Риша Гришина призналась, что старается избегать конфликтных ситуаций, однако свои интересы отстаивает жестко. Если дело касается суеверий и таинственных совпадений, то звезда в них не верит, а мистические знаки называет символами, которые ловит по жизни постоянно, доверяет им и следует за ними. С недавних пор Рина Гришина стала директором международного фестиваля короткого метра Moscow Shorts, и теперь у неё в подчинении целая команда. Знаменитость предпочитает дружескую атмосферу, но с соблюдением субординации. Каждый сотрудник для неё - отдельная личность, у которой есть свои интересы.Актриса также рассказала о приключениях на съёмках фильма «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2». Гришина утверждает, что было очень весело.Актриса порадовалась, что лето выдалось довольно холодным, и во время съёмок в лесу было даже прохладно.