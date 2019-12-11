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«Пожалейте меня»: Ирина Понаровская рассказала, почему перестала общаться с приемной дочерью

Ирина Понаровская рассказала о причинах, из-за которых она перестала общаться с приемной дочерью. Артиста не поддерживает контакт с Бетти-Анастасией почти 20 лет.

Ирина Понаровская побывала на программе «Судьба человека» и сообщила о своей приемной дочке Бетти-Анастасие. Напомним, что в 1983 году к вокалистке за кулисы пробралась 18-летняя девушка и впихнула в руки годовалого ребенка с темной кожей. Ирина Понаровская воспитывала девочку до четырехлетнего возраста, а через год после ее появления смогла родить сына Энтони.

Вейланд Род-младший, тогдашний муж артистки, девочку избивал. В 4 года малышку определили в детский дом, так как у Ирины Понаровской было много концертов, гастролей, и воспитывать ее она не имела возможности. В 16 лет Бетти-Анастасию вернули обратно в семью, но на нее начали жаловаться. Мать вокалистки и работники дома стали говорить, что девочка ворует украшения и соблазняет наследника артистки. В конце концов, ее снова отправили из дома.

Ирина Понаровская сообщила телеведущему Борису Корчевникову, что давно закрыла эту тему. Для ее семьи это сложный период, и она до сих пор не знает, была ли права тогда. Однако ради своего сына она могла сделать все что угодно. Артистка попросила пожалеть ее и не затрагивать эту тему в интервью.

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Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 17:16

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