«Пожалейте меня»: Ирина Понаровская рассказала, почему перестала общаться с приемной дочерью





Ирина Понаровская побывала на программе «Судьба человека» и сообщила о своей приемной дочке Бетти-Анастасие. Напомним, что в 1983 году к вокалистке за кулисы пробралась 18-летняя девушка и впихнула в руки годовалого ребенка с темной кожей. Ирина Понаровская воспитывала девочку до четырехлетнего возраста, а через год после ее появления смогла родить сына Энтони.Вейланд Род-младший, тогдашний муж артистки, девочку избивал. В 4 года малышку определили в детский дом, так как у Ирины Понаровской было много концертов, гастролей, и воспитывать ее она не имела возможности. В 16 лет Бетти-Анастасию вернули обратно в семью, но на нее начали жаловаться. Мать вокалистки и работники дома стали говорить, что девочка ворует украшения и соблазняет наследника артистки. В конце концов, ее снова отправили из дома.Ирина Понаровская сообщила телеведущему Борису Корчевникову, что давно закрыла эту тему. Для ее семьи это сложный период, и она до сих пор не знает, была ли права тогда. Однако ради своего сына она могла сделать все что угодно. Артистка попросила пожалеть ее и не затрагивать эту тему в интервью.