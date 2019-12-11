Виктория Романец и Антон Гусев спустят баснословные деньги на путешествие в Новый год





Свой отдых семейная пара Виктория Романец и Антон Гусев планируют заранее. Они уже отмечают, что 2020-й не будут встречать в Москве, так как это скучно, а хотят уехать куда-нибудь.По словам Виктории, ранее они уже отмечали Новый год в столице, но тогда чуть не умерли от скуки и в итоге отправились в один из ночных клубов. Не было совсем и праздничного настроения. А после возвращения домой осознали, что в следующий раз необходимо хоть куда-то, но поехать.В итоге на следующий год Виктория и Антон приняли решение и улетели в Прагу, а 2019-й встречали в Сочи вместе с компанией своих друзей. Романец отметила, что после такой поездки остались довольны, ведь пили каждый день глинтвейн и катались на лыжах. На такой визит они потратили около 700 тысяч и в этом году готовы отдать не меньше.