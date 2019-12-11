«Бориса Щербакова преследовала милиция»: Подруга актера Ольга Барнет поделилась воспоминаниями





Ольга Барнет поделилась, что они с Борисом Щербаковым когда-то выступали в г. Иркутске. В течение одного дня им предстояло сыграть два спектакля в разных местах. Поэтому, после первого из них, актеры сняли костюмы, смыли грим, упаковали вещи в чемоданы и пешком направились в театр. Весь реквизит в чемоданы не поместился, поэтому Борис Щербаков вынужден был нести через плечо винтовку, которая была необходима его герою, согласно сценарию.Через некоторое время после прихода в театр, в комнату вошел милиционер, который сказал, что намерен проверить оружие. Все заверения актеров, что винтовка является реквизитом для спектакля, не убедили представителя закона, пока он сам ее не осмотрел.Позже сержант рассказал, когда Борис Щербаков шел по городу, его преследовала милиция. Местные жители думали, он преступник, который, не скрываясь, гуляет по городу с винтовкой, и сообщили о нем в местную милицию.По словам Ольги Барнет, после установления истины, актеры подарили сержанту два билета на спектакль и долго вместе смеялись.