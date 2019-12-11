Эксперты рассказали, как достичь психического благополучия с помощью еды





Специалист считает, пища наполняется эмоциями и смыслом, которые могут касаться семьи, комфорта и традиций. Еда может являться и средством плохого самолечения для маскирования и смягчения неблагоприятных эмоций. Риски, которые сопутствуют такому типу питания, ведут к перееданию и влекут за собой возникновение лишнего веса и высокое количество воспалительных процессов, что несет опасность хронических болей.Приобрести психологическое благополучие поможет медленный прием пищи без отвлекающих моментов. Исследования показывают, человек может съесть намного меньше, если будет использовать небольшую тарелку. Эксперт рекомендует завести дневник питания, который позволит знать количество съеденного. Также лучше заменить еду с сахаром на полезные продукты и добавить в рацион зерна, орехи, фрукты, овощи.Не стоит забывать выпивать дневную норму воды, которая положительно повлияет не только на вес, но и на мышцы, кожу и кишечник. Вода также прямо влияет на психическое благополучие человека.