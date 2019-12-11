У Уилла Смита обнаружили предраковую опухоль

Врачи посоветовали Уиллу Смиту после 50 лет каждый год посещать специалистов и следить за своим состоянием. Сейчас актеру 51 год и совсем недавно во время прохождения колоноскопии у него обнаружили полип, который с высокой долей вероятности относится к предраковым опухолям. В тот момент жизнь знаменитости перевернулась с ног на голову, ведь он не знал, как реагировать на такие новости.Вскоре после обнаружения следов рака врачи удалили у Уилла Смита эту опухоль, и теперь его здоровью ничего не угрожает. Несмотря на то, что между обнаружением полипа и операцией прошло немного времени, актер успел сильно пересмотреть свои взгляды на жизнь. Тогда кинозвезда понял, он в любой момент может умереть, поэтому к своему здоровью и поступкам нужно относится крайне серьезно. Знаменитость посоветовал всем людям регулярно проходить обследования и не экономить на этом деньги. Также актер отметил, что в молодости он ленился ходить по врачам, однако по мере взросление изменил свое мнение.Напомним, недавно в прокат вышел очередной фильм с Уиллом Смитом – «Гемени». Критики неоднозначно оценили картину, а зрители приняли ее более положительно.