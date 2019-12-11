Евгений Петросян возмутился слухам о свадьбе с Татьяной Брухуновой, но не опроверг их





Сообщения о разводе Елены Степаненко и Евгения Петросяна потрясли весь российские шоу-бизнес. После 30 лет брака, звездная пара решила разойтись 16 ноября 2018 года. До сих пор продолжается раздел совместно нажитого имущества, который тоже оброс скандалами и неподтвержденной информацией. Долгое время таблоиды писали о возможном романе комедианта со своей помощницей Татьяной Брухуновой. Теперь российские журналисты утверждают, что 74-летний комик женился на предполагаемой возлюбленной. Известно о якобы оформлении парой брака в декабре.Бывшая жена знаменитого юмориста говорит, что ей неизвестно о каком-либо бракосочетании, но даже в случае подтверждения - оно не повлияет на решение суда о разделе имущества. Брухунова, в свою очередь, уведомила общественность о назойливости работников СМИ. Что касается Петросяна, то артист эстрады возмутился вмешательством в его личную жизнь и посоветовал массмедиа "не писать о том, в чем они не разбираются". Знаменитость написал, что пресса позволяет себе "издеваться и разбирать по косточкам" его личную жизнь, надеясь на безнаказанность. Это непристойное поведение российских СМИ, сопровождающееся оскорблениями и клеветой, Петросян считает позором.Помимо критики журналистов, юморист не выдвигал требования, касательно официального опровержения слухам о своей женитьбе.