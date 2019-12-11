В Китае археологи обнаружили в гробнице 500-летней сосуд с рисом и целыми яйцами





Эксперты утверждают, что емкость относится к династии Мин. Находку выявили в гробнице возле города Гуанань, рассказал Тан Юньмэй, попечитель музея. На надписи саркофага, где найден резервуар, начертано, что он - собственность Ян Мина и его супруги.Неповрежденные яйца нашли присыпанными рисом, а их число уточняется. Саркофаг был крепко запечатан и защищен от воды и разрушений. Специалисты заявляют, что такое открытие попадается нечасто.Весной исследователи в размещенной в Цзянсу гробнице, возраст которой порядка 2500 лет, так же нашли емкость с яйцами, однако одно из них было разбито.