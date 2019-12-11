АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые объяснили высокий уровень загрязнений морских белых…
EUR 70.39 USD 63.58
Курс валют на 11.12.2019

Звезда "Дом-2" Илья Яббаров вынуждает Анастасию Голд уйти с проекта

Илья Яббаров и Анастасия Голд подрались в одном из последних эфиров реалити «Дом-2», и в итоге топовый участник вообще заявил, что как девушка она его больше не привлекает. Зрители пришли к выводу, что таким образом молодой человек пытается сделать все, чтобы Голд покинула проект.
Звезда "Дом-2" Илья Яббаров вынуждает Анастасию Голд уйти с проекта

По словам Ильи Яббарова, его выставили тираном, а он и сам не знает, как сдерживать взрывной характер своей бывшей девушки Анастасии Голд. У Ильи никак не получается почувствовать себя счастливым рядом с ней. В итоге Яббаров звонил Татьяне Владимировне и Алене Рапунцель и жаловался на свою не совсем удачную судьбу. Также он пытался получить с их стороны поддержку и узнать, в чем он виноват.

Чем закончится эта история, пока сказать однозначно сложно, но большинство пользователей Сети отмечают, Алена Рапунцель специально при каждом удобном случае напоминает Илье Яббарову, что Анастасия Голд не совсем в восторге от их общения. Возможно, Голд скоро не выдержит подобного отношения к себе и просто напросто сбежит за Периметр, как когда-то поступила Маргарита Ларченко.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:26

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Мы стали чаще видится»: Евгений Алдонин рассказал о взаимоотношениях с дочерью…
Звезда "Дом-2" Илья Яббаров вынуждает Анастасию Голд уйти с…
Ученые объяснили высокий уровень загрязнений морских белых…
Участница проекта "Дом-2" Милена Безбородова возмущена несправедливостью в конкурсе "Человек…
Юрий Лужков оставил своим наследникам квартиру в одном из элитных домов…
Эксперт посоветовал, как не стать жертвой мошенников при онлайн-покупках перед Новым…
Анастасия Винокур воссоединилась с бывшим…
Эксперт рассказал, какое количество сыра можно употреблять без вреда для…
Xiaomi запатентовала «раскладушку» с гибким экраном и выдвижной…
Дочь экс-участников проекта "Дом-2" Валерия и Таты Блюменкранц до сих пор ходит в…
Певица Элина Чага приняла решение расстаться с Леонидом…
Медики назвали главную опасность нового вида…
В Москве у коллекционеров украли картины на 30 млн…
«Бориса Щербакова преследовала милиция»: Подруга актера Ольга Барнет поделилась…
Названы шесть самых распространенных мифов о…
Звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян претендует на звание идеального мужа на…
Ксения Бородина пожаловалась, что домработница испортила ее любимый свитер после…
Евгений Петросян возмутился слухам о свадьбе с Татьяной Брухуновой, но не опроверг…
У Уилла Смита обнаружили предраковую…
«Ошибки молодости»: Елизавета Пескова охарактеризовала свой опыт увеличения…
Разработан аналог американской винтовки М16 под советский…
«А где бабуля?!»: Гоген Солнцев отметил день рождения без…
В Воронеже соберут аналог Tesla Cybertruck Илона…
Экс-участница проекта "Дом-2" Лера Фрост намекнула на замужество, показав обручальное кольцо с…
Анастасия Решетова рассказала, как отметит Новый…
В Сети появилось видео сборки фюзеляжа…
Друг Анастасии Дашко рассказал, как живет после участия в "Дом-2" и тюремного…
Неврологи обнаружили механизм очищения мозга от токсичных…
Эксперты: Замораживание эмбрионов при ЭКО удваивает риск развития…
Сосо Павлиашвили врачи запретили посещать похороны Юрия…
Ford запатентовал самое большое лобовое стекло в…
"Дошутились": Двоих полицейских из Калининграда в наказание заставили вырезать…
Борис Щербаков работал уборщиком в шашлычной, чтобы прокормить…
Эксперты рассказали, почему Дженнифер Лопес в 50 лет выглядит лучше, чем 20 лет…
Беременная жена Джигана Оксана Самойлова подхватила…
Правительство РФ высоко оценило заслуги Игоря Розенберга в сфере науки и…
Борис Корчевников считает чаще виноватыми в аборте…
Женьшень признали лучшим природным средством для борьбы с…
"Внебрачный сын" Татьяны Булановой хочет встретиться с…
Представлены «умные» миски и поилки для котов и…
Просмотреть все новости