Звезда "Дом-2" Илья Яббаров вынуждает Анастасию Голд уйти с проекта





По словам Ильи Яббарова, его выставили тираном, а он и сам не знает, как сдерживать взрывной характер своей бывшей девушки Анастасии Голд. У Ильи никак не получается почувствовать себя счастливым рядом с ней. В итоге Яббаров звонил Татьяне Владимировне и Алене Рапунцель и жаловался на свою не совсем удачную судьбу. Также он пытался получить с их стороны поддержку и узнать, в чем он виноват.Чем закончится эта история, пока сказать однозначно сложно, но большинство пользователей Сети отмечают, Алена Рапунцель специально при каждом удобном случае напоминает Илье Яббарову, что Анастасия Голд не совсем в восторге от их общения. Возможно, Голд скоро не выдержит подобного отношения к себе и просто напросто сбежит за Периметр, как когда-то поступила Маргарита Ларченко.