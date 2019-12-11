Звезда "Дом-2" Илья Яббаров вынуждает Анастасию Голд уйти с проекта
Илья Яббаров и Анастасия Голд подрались в одном из последних эфиров реалити «Дом-2», и в итоге топовый участник вообще заявил, что как девушка она его больше не привлекает. Зрители пришли к выводу, что таким образом молодой человек пытается сделать все, чтобы Голд покинула проект.
По словам Ильи Яббарова, его выставили тираном, а он и сам не знает, как сдерживать взрывной характер своей бывшей девушки Анастасии Голд. У Ильи никак не получается почувствовать себя счастливым рядом с ней. В итоге Яббаров звонил Татьяне Владимировне и Алене Рапунцель и жаловался на свою не совсем удачную судьбу. Также он пытался получить с их стороны поддержку и узнать, в чем он виноват.
Чем закончится эта история, пока сказать однозначно сложно, но большинство пользователей Сети отмечают, Алена Рапунцель специально при каждом удобном случае напоминает Илье Яббарову, что Анастасия Голд не совсем в восторге от их общения. Возможно, Голд скоро не выдержит подобного отношения к себе и просто напросто сбежит за Периметр, как когда-то поступила Маргарита Ларченко.
По словам Ильи Яббарова, его выставили тираном, а он и сам не знает, как сдерживать взрывной характер своей бывшей девушки Анастасии Голд. У Ильи никак не получается почувствовать себя счастливым рядом с ней. В итоге Яббаров звонил Татьяне Владимировне и Алене Рапунцель и жаловался на свою не совсем удачную судьбу. Также он пытался получить с их стороны поддержку и узнать, в чем он виноват.
Чем закончится эта история, пока сказать однозначно сложно, но большинство пользователей Сети отмечают, Алена Рапунцель специально при каждом удобном случае напоминает Илье Яббарову, что Анастасия Голд не совсем в восторге от их общения. Возможно, Голд скоро не выдержит подобного отношения к себе и просто напросто сбежит за Периметр, как когда-то поступила Маргарита Ларченко.