Участница проекта "Дом-2" Милена Безбородова возмущена несправедливостью в конкурсе "Человек года"





Не так давно стало известно, что Марина Африкантова победила в конкурсе "Человек года" по версии коллег. Именно ей оказали проектанты самую большую поддержку, отдавая голоса, отметили организаторы. Тем не менее, подобный исход событий понравился не всем. Так, Милена Безбородова уже назвала голосование несправедливым.Интересно, что Милена Безбородова практически уверена, за нее проголосовало больше участников проекта "Дом-2", чем заявлено на самом деле, учитывая, по ее словам, тех, кто приходил в Периметр и покидал его, к слову, даже не запомнившись зрителям. Многие же подозревают, что Марина Африкантова получила автомобиль только показательно, так как именно она находится на проекте "Дом-2" дольше всех.