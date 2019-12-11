Юрий Лужков оставил своим наследникам квартиру в одном из элитных домов Москвы





Квартира находится на 3-й Тверской-Ямской улице в доме, построенном в 1913 году. Общая площадь апартаментов составляет 450 квадратных метров. По оценкам риэлторов, подобная недвижимость оценивается в данное время по минимуму 600 миллионов рублей. Такая цена определена, исходя из престижности дома, в котором находится квартира. Никакой другой собственности на момент смерти у Юрия Лужкова зарегистрировано не было. Наследниками квартиры становятся жена и дети бывшего политика.Юрий Лужков был мэром Москвы с 1992 по 2010 год. После ухода с этой должности, решил больше не заниматься политической деятельностью, а посвятил себя развитию фермерского хозяйства в Калининградской области.Юрий Лужков умер 10 декабря в Мюнхене во время плановой операции на сердце. Похороны политика состоятся 12 декабря на Новодевичьем кладбище в Москве.