Анастасия Винокур воссоединилась с бывшим мужем





Недавно Анастасия Винокур отметила день рождения сына Федора, мальчику исполнилось 4 года. На праздник она пригласила отца именинника и своего бывшего мужа Григория Матвеевичева, который поблагодарил ее за наследника. Невзирая на разрыв отношений с супругой, мужчина принимает активное участие в жизни сына. Он всегда берет его с собой в отпуск и никогда не забывает о важных датах. Анастасия Винокур заявляет, что Григорий Матвеевичев - внимательный и любящий отец.Напомним, этим летом завершился бракоразводный процесс супругов, но о мотивах своей разлуки они не сообщают. Правда, намекали, в отношениях никто не желал уступать друг другу, что и привело к расставанию. Анастасия Винокур считает, не стоит играть свадьбу в юном возрасте, и советует девушкам поразмыслить, прежде чем сочетаться браком до 30 лет.