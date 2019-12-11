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Эксперт рассказал, какое количество сыра можно употреблять без вреда для фигуры

Итальянский эксперт по питанию Джакомо Аструа рассказал, какое количество сыра можно употреблять в свой рацион без вреда для фигуры. Этот продукт специалист рекомендует рассматривать как отдельное блюдо и обращать внимание на срок выдержки.

По данным эксперта, большинство людей употребляют сыр в чрезмерных количествах. Его используют в качестве заправки для макарон, при выпекании блюд в духовке. Однако диетолог подчеркивает, этот продукт нужно рассматривать как отдельное блюдо, также как мясо, рыбу или яйца. Оптимально для организма есть сыр 3 раза в неделю. Дневная порция составляет около 50 грамм более выдержанного продукта. Свежих сыров можно есть 100 грамм, потому что они менее калорийны за счет наличия воды.

Джакомо Аструа рассказал, что в сырах содержатся насыщенные жиры, натрий, холестерин, а также другие питательные вещества, избыток которых может причинить вред сердечно-сосудистой системе человека. В большинстве сыров огромный процент жира в составе, и если не контролировать их употребление, может появиться избыточный вес и даже ожирение.

В то же время, сыр является отличным источником белка, кальция, незаменимых аминокислот. С его помощью можно поддерживать здоровье костей и всего организма. Если употреблять сыр с овощами и в рекомендованном количестве, он принесет для организма лишь пользу.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 16:01

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