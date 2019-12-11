«Мы стали чаще видится»: Евгений Алдонин рассказал о взаимоотношениях с дочерью Верой





«Вера очень хорошо держится. Возможно, держит в себе и не показывает. Или до конца ещё не поняла, что случилось. Просто ей необходимо внимание и забота всей семьи. Сейчас очень переживает из-за произошедшего. Мы всегда с ней разговариваем. Я всё сделаю для того, чтобы она не ощущала себя сиротой», — сообщил Евгений Алдонин. Футболист считает, что ещё не очень много времени прошло со дня смерти Юлии Началовой, чтобы девочка успокоилась.«Мы с Верой чаще видимся. Раньше время от времени забирал из школы, а сейчас на постоянной основе. Мы встречаемся каждый день. Происходит намного больше общения. Дочка, как губка, поглощает всё вокруг, поэтому я уделяю ей больше времени, чтобы она не ощущала себя одинокой и брошенной. Многие сейчас, решают свои задачи и всё меньше обращают внимания на детей. Это не очень хорошо», — поделился спортсмен.Футболист рассказал, что Вера увлекается музыкой. «Бабушка и дедушка очень много делают для неё. Они уделяют время ее творческим наклонностям. совсем недавно Вера одержала победу в большом музыкальном детском конкурсе. Это было прекрасно. Дочь играла на фортепиано», — похвастался Алдонин успехами их с Началовой дочери.