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«Мы чаще видимся»: Евгений Алдонин рассказал о взаимоотношениях с дочерью Верой

Футболист Евгений Алдонин в эфире шоу «ОтцыFrovka» поделился информацией о своей 13-летней дочери Вере, родившаяся в браке с певицей Юлией Началовой. Исполнительница умерла в марте этого года. Сейчас футболист сам заботится о девочке.

«Вера очень хорошо держится. Возможно, держит в себе и не показывает. Или до конца ещё не поняла, что случилось. Просто ей необходимо внимание и забота всей семьи. Сейчас очень переживает из-за произошедшего. Мы всегда с ней разговариваем. Я всё сделаю для того, чтобы она не ощущала себя сиротой», — сообщил Евгений Алдонин. Футболист считает, что ещё не очень много времени прошло со дня смерти Юлии Началовой, чтобы девочка успокоилась.

«Мы с Верой чаще видимся. Раньше время от времени забирал из школы, а сейчас на постоянной основе. Мы встречаемся каждый день. Происходит намного больше общения. Дочка, как губка, поглощает всё вокруг, поэтому я уделяю ей больше времени, чтобы она не ощущала себя одинокой и брошенной. Многие сейчас, решают свои задачи и всё меньше обращают внимания на детей. Это не очень хорошо», — поделился спортсмен.

Футболист рассказал, что Вера увлекается музыкой. «Бабушка и дедушка очень много делают для неё. Они уделяют время ее творческим наклонностям. совсем недавно Вера одержала победу в большом музыкальном детском конкурсе. Это было прекрасно. Дочь играла на фортепиано», — похвастался Алдонин успехами их с Началовой дочери.

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Спорт / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Вчера, 16:32

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