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Xiaomi запатентовала «раскладушку» с гибким экраном и выдвижной камерой

Компания Xiaomi запатентовала необычный смартфон, имеющий удивительные характеристики. Производитель думает выпустить «раскладушку», оснащенную гибким экраном и выдвижной фронтальной камерой.
Xiaomi запатентовала «раскладушку» с гибким экраном и выдвижной камерой

Соответствующие документы были поданы в Всемирную организацию интеллектуальной собственности. Согласно опубликованным изображениям, в открытом положении смартфон будет иметь тонкий вытянутый экран без рамок. В верхней части корпуса должен располагаться выдвижной модуль, на котором находится фронтальная камера, вспышка и дополнительный датчик. На задней панели смартфона можно увидеть небольшой экран, предназначенный для уведомлений. На нем, предположительно, должны находиться два датчика основной камеры и вспышка.

Запатентованная «раскладушка» Xioami с гибким экраном и выдвижной камерой, отмечают эксперты, является крайне футуристическим проектом, поэтому не стоит ожидать появления подобных моделей на рынке в течение ближайших лет. На это намекают и другие особенности данного устройства: безрамочный экран, полное отсутствие кнопок и других модулей на боковых поверхностях, а также реальных данных относительно подобной модели в патенте. Эксперты считают, что конструкторы и инженеры Xiaomi лишь думают о таком амбициозном проекте, а не пытаются его реализовать.

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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:58

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