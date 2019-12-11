Медики рассказали о пяти недооцененных симптомах гипертонии





Итальянские врачи называют гипертонию не недугом, а фактором риска возникновений различных сердечно-сосудистых заболеваний. Важно следить и предотвращать повышение кровяного давления, чтобы избежать проблем в виде инфаркта, инсульта или стенокардии. Сигналы организма о нарушении баланса АД часто принимаются за плохое самочувствие либо простуду. Иногда гипертония действительно возникает вследствие приема определенных медикаментов или ОРВИ, но чаще всего она вызвана избыточным весом, наследственностью либо вредными привычками.Медики рекомендуют обратить внимание на головокружение, утреннюю головную боль, звон в ушах, нарушение зрения, кровотечения из носа и особенно появление ярких точек перед глазами. Регулярная проверка давления и консультация у лечащего врача предотвратят возможные осложнения. Людям, страдающим от высокого кровяного давления, следует отказаться от жирной и жареной пищи, сидячего образа жизни, курения и употребления спиртного. Отличным методом профилактики могут быть физические упражнения и избегание стресса путем медитации.