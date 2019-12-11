Дочь экс-участников проекта "Дом-2" Валерия и Таты Блюменкранц до сих пор ходит в подгузниках





Тата Блюменкранц опубликовала в своем микроблоге в Instagram снимок дочери Бетти. Как известно, девочка много путешествует вместе с мамой, разговаривает хорошо на русском языке и уже учит английский, несмотря на маленький возраст. Тем не менее, как оказалось, малышка до сих спит в подгузниках. Примечательно, что в комментариях Блюменкранц иронично написала, что сейчас на нее обрушатся с критикой и упадут в обморок множество "яжматерей".Мысли фолловеров Тата Блюменкранц угадала, ведь ее действительно буквально затравили в Сети за недостаток материнского внимания по отношению к собственной дочери. Большинство фолловеров отметили, что в таком возрасте ребенок должен уже сам ходить в туалет, а подгузники не нужны.