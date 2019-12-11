Певица Элина Чага приняла решение расстаться с Леонидом Агутиным





Элина Чага в скором времени перестанет быть подопечной продюсерского центра Леонида Агутина. Вокалистка сообщила, что контракт, который был подписан на пять лет, подошел к концу, и она приняла решение не продолжать его. Артистка не хочет сотрудничать с продюсером и станет заниматься раскруткой самостоятельно.Певица считает, настал период, когда работа с продюсерами считается не актуальной. Она понимает, что стала взрослой и самостоятельной, поэтому больше не желает сотрудничать с кем-либо. Элина Чага сказала, что расстались с Леонидом Агутиным мирно, ни ее сценическое имя, ни композиции он не забрал. Родители певицы занимаются юриспруденцией и проследили за выполнением условий контракта.