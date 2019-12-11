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Медики назвали главную опасность нового вида гирлянд

Российские неврологи считают, что новые виды гирлянд могут нести серьезную опасность. Медики назвали главные негативные последствия для здоровья при использовании новогодних украшений.

Для многих россиян празднование Нового года без украшений является немыслимым. Но некоторые из гирлянд могут нести скрытую опасность, говорит российский невролог Василий Генералов. По словам медика, светящиеся огни способны стать причиной эпилептического припадка даже у здоровых людей. В то же время, вред здоровью несут лишь определенные разновидности с яркими светодиодами. Проблем с классическим вариантом гирлянд возникнуть не должно. Различить их можно по функции быстрого мерцания, который несет негативные последствия для потенциальных эпилептиков.

В частности, страдающие от фоточувствительных приступов люди могут пострадать даже из-за резкой контрастности. Хотя современная продукция обозначается специальными предупреждениями, и потому не вешается в закрытых помещениях, защититься от них на улице является трудной задачей. Врачи рекомендуют отворачиваться или закрывать глаза руками при наблюдении гирлянд. Это поможет свести к минимуму любой возможный вред. Просто зажмуривание не помогает, поскольку поток света проникает даже через веки. Больным неврологическими заболеваниями стоит избегать мест, где присутствуют такие новогодние украшения.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:35

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