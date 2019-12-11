Дмитрий Тарасов и Анстасия Костенко отпраздновали очередной маленький юбилей дочери Миланы

Родители не скрывают, они очень счастливы и не могут поверить, что в скором времени девочка станет старшей сестрой.На своей странице в Instagram модель Анастасия Костенко призналась, что они с Дмитрием Тарасовым отпраздновали очередной маленький юбилей в семейном кругу. Знаменитостям нравится устраивать подобные торжества, так как дочь Милана растет очень быстро, и уже в скором времени у пары появится еще один малыш, а потому они стараются как можно чаще отмечать подобные моменты.Анастасия Костенко отметила, ей пока непривычно смотреть, как Милана качает коляску с куклой в ожидании младшей сестры или брата, при этом ей только год и пять месяцев. Поклонники же написали, что девочка удивительно похожа на своего отца - Дмитрия Тарасова, и стали гадать, на кого из родителей будет похож второй малыш после рождения.