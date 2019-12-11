"Дошутились": Двоих полицейских из Калининграда в наказание заставили вырезать снежинки
Полицейские Калининграда решили "подколоть" товарища по службе из соседнего отделения полиции. Они дошутились до того, что в итоге узнала вся страна, а в кабинете шефа им самим пришлось в качестве наказания вырезать украшения на окна - бумажные снежинки.
8 декабря оперативный дежурный и его помощник заскучали во время дежурства. Полицейским пришла в голову мысль повеселиться накануне Нового года. Они решили взять старую телефонограмму с подписью замначальника регионального УМВД. Правоохранители изменили с помощью компьютера дату и номер документа, а самое важное - переписали текст.
“Накануне праздника Новый год, с целью для поднять настроение личному составу и гражданам, приказываю: Возложить на руководителей дежурных частей ответственность в проведении украшения помещений дежурной части снежинками. Отчёт о выполненной работе предоставить в УМВД до 17:00 12.12.2019”. Также представители полиции поделились и фотопримером.
Полицейские хотели пошутить, но в соседнем отделении "приказ" восприняли серьезно и принялись выполнять. Позже, узнав, что товарищи пошутили, коллега разослал сообщение в "Вайбере".
По итогу, начальник приказал "шутникам" самим украшать дежурную часть. Полицейских самих заставили в кабинете начальника вырезать белоснежные снежинки из бумаги.
8 декабря оперативный дежурный и его помощник заскучали во время дежурства. Полицейским пришла в голову мысль повеселиться накануне Нового года. Они решили взять старую телефонограмму с подписью замначальника регионального УМВД. Правоохранители изменили с помощью компьютера дату и номер документа, а самое важное - переписали текст.
“Накануне праздника Новый год, с целью для поднять настроение личному составу и гражданам, приказываю: Возложить на руководителей дежурных частей ответственность в проведении украшения помещений дежурной части снежинками. Отчёт о выполненной работе предоставить в УМВД до 17:00 12.12.2019”. Также представители полиции поделились и фотопримером.
Полицейские хотели пошутить, но в соседнем отделении "приказ" восприняли серьезно и принялись выполнять. Позже, узнав, что товарищи пошутили, коллега разослал сообщение в "Вайбере".
По итогу, начальник приказал "шутникам" самим украшать дежурную часть. Полицейских самих заставили в кабинете начальника вырезать белоснежные снежинки из бумаги.