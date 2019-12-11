Названы шесть самых распространенных мифов о фитнес-тренировках





Первый миф касается женщин. Многие представительницы прекрасного пола считают, что тренировки с весом приведут к потере женственности из-за большого роста мышечной массы. Это является заблуждением, так как увеличение мышц происходит под влиянием определенных гормонов, а у женщин их крайне мало. Также многие думают, что пояс на животе во время тренировки приведет к уходу жира в этой части тела, но это неправда.Многие люди уверены, секрет хорошей формы в постоянных интенсивных тренировках. На самом деле важно соблюдать баланс, касаемо нагрузок и отдыха. Часто люди считают, что большие показатели пульса указывают на успешную тренировку, но это не так. Такие ситуации наоборот опасны для здоровья, и их стоит избегать.Немало людей уверены, жир на животе уйдет, если качать пресс. Это большое заблуждение, поскольку упражнения приведут к росту мышц, однако лишний вес останется на месте. И последний, но самый распространенный миф – это отказ от еды после шести часов вечера. Эксперты отмечают, похудение требует здорового питания на протяжении всего дня, а также правильного энергетического баланса – сочетания получения энергии и ее использования.