АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые объяснили высокий уровень загрязнений морских белых…
EUR 70.39 USD 63.58
Курс валют на 11.12.2019

Названы шесть самых распространенных мифов о фитнес-тренировках

Эксперты назвали шесть самых распространенных мифов о фитнес-тренировках, укоренившихся в сознании людей. Они не только мешают человеку привести себя в отличную форму, но нередко провоцируют серьезные проблемы со здоровьем.
Названы шесть самых распространенных мифов о фитнес-тренировках

Первый миф касается женщин. Многие представительницы прекрасного пола считают, что тренировки с весом приведут к потере женственности из-за большого роста мышечной массы. Это является заблуждением, так как увеличение мышц происходит под влиянием определенных гормонов, а у женщин их крайне мало. Также многие думают, что пояс на животе во время тренировки приведет к уходу жира в этой части тела, но это неправда.

Многие люди уверены, секрет хорошей формы в постоянных интенсивных тренировках. На самом деле важно соблюдать баланс, касаемо нагрузок и отдыха. Часто люди считают, что большие показатели пульса указывают на успешную тренировку, но это не так. Такие ситуации наоборот опасны для здоровья, и их стоит избегать.

Немало людей уверены, жир на животе уйдет, если качать пресс. Это большое заблуждение, поскольку упражнения приведут к росту мышц, однако лишний вес останется на месте. И последний, но самый распространенный миф – это отказ от еды после шести часов вечера. Эксперты отмечают, похудение требует здорового питания на протяжении всего дня, а также правильного энергетического баланса – сочетания получения энергии и ее использования.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Главные новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:12

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Мы стали чаще видится»: Евгений Алдонин рассказал о взаимоотношениях с дочерью…
Звезда "Дом-2" Илья Яббаров вынуждает Анастасию Голд уйти с…
Ученые объяснили высокий уровень загрязнений морских белых…
Участница проекта "Дом-2" Милена Безбородова возмущена несправедливостью в конкурсе "Человек…
Юрий Лужков оставил своим наследникам квартиру в одном из элитных домов…
Эксперт посоветовал, как не стать жертвой мошенников при онлайн-покупках перед Новым…
Анастасия Винокур воссоединилась с бывшим…
Эксперт рассказал, какое количество сыра можно употреблять без вреда для…
Xiaomi запатентовала «раскладушку» с гибким экраном и выдвижной…
Дочь экс-участников проекта "Дом-2" Валерия и Таты Блюменкранц до сих пор ходит в…
Певица Элина Чага приняла решение расстаться с Леонидом…
Медики назвали главную опасность нового вида…
В Москве у коллекционеров украли картины на 30 млн…
«Бориса Щербакова преследовала милиция»: Подруга актера Ольга Барнет поделилась…
Названы шесть самых распространенных мифов о…
Звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян претендует на звание идеального мужа на…
Ксения Бородина пожаловалась, что домработница испортила ее любимый свитер после…
Евгений Петросян возмутился слухам о свадьбе с Татьяной Брухуновой, но не опроверг…
У Уилла Смита обнаружили предраковую…
«Ошибки молодости»: Елизавета Пескова охарактеризовала свой опыт увеличения…
Разработан аналог американской винтовки М16 под советский…
«А где бабуля?!»: Гоген Солнцев отметил день рождения без…
В Воронеже соберут аналог Tesla Cybertruck Илона…
Экс-участница проекта "Дом-2" Лера Фрост намекнула на замужество, показав обручальное кольцо с…
Анастасия Решетова рассказала, как отметит Новый…
В Сети появилось видео сборки фюзеляжа…
Друг Анастасии Дашко рассказал, как живет после участия в "Дом-2" и тюремного…
Неврологи обнаружили механизм очищения мозга от токсичных…
Эксперты: Замораживание эмбрионов при ЭКО удваивает риск развития…
Сосо Павлиашвили врачи запретили посещать похороны Юрия…
Ford запатентовал самое большое лобовое стекло в…
"Дошутились": Двоих полицейских из Калининграда в наказание заставили вырезать…
Борис Щербаков работал уборщиком в шашлычной, чтобы прокормить…
Эксперты рассказали, почему Дженнифер Лопес в 50 лет выглядит лучше, чем 20 лет…
Беременная жена Джигана Оксана Самойлова подхватила…
Правительство РФ высоко оценило заслуги Игоря Розенберга в сфере науки и…
Борис Корчевников считает чаще виноватыми в аборте…
Женьшень признали лучшим природным средством для борьбы с…
"Внебрачный сын" Татьяны Булановой хочет встретиться с…
Представлены «умные» миски и поилки для котов и…
Просмотреть все новости