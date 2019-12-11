Правительство РФ высоко оценило заслуги Игоря Розенберга в сфере науки и техники





Игорь Розенберг, генеральный директор ведущего научно-проектного института РЖД АО «НИИАС», возглавил работу ученых организации по созданию системы интервального регулирования, в основе которой находится суперсовременная бессветофорная технология с подвижными блок-участками. Использование системы дает железнодорожникам возможность автоматизировать движение поездов и значительно сокращать интервал движения между составами. В планах РЖД – внедрение в дальнейшем новой системы на других объектах, что сделает ее одной из важнейших частей цифровой железной дороги будущего.На МЦК с августа 2019 года в опытном режиме работает беспилотный поезд «Ласточка» – разработка инженеров АО «НИИАС». Система интервального регулирования – следующее достижение специалистов, получившее достойную оценку. В составе Наблюдательного совета Фонда «Росполитика» Игорь Розенберг курирует разработку стратегий научного и технического развития России и занимается оценкой крупных инновационных проектов.