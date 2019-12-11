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Ксения Бородина пожаловалась, что домработница испортила ее любимый свитер после стирки

Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Бородина пожаловалась поклонникам в Instagram, что домработница неправильно постирала ее любимый свитер. Знаменитость отметила, что теперь вещь осталась в пятнах и оказалась испорченной.
Ксения Бородина пожаловалась, что домработница испортила ее любимый свитер после стирки

Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Бородина часто общается со своими поклонниками в соцсети Instagram, при этом она дает советы по воспитанию детей и налаживанию семейных отношений. Однако бывает и так, что знаменитость просит совета у фолловеров. Недавно звезда обратилась к девушкам с вопросом, как можно привести в порядок испорченную вещь.

Как рассказала Ксения Бородина, домработница как-то неправильно постирала ее любимый свитер, теперь вещь в пятнах.
«Девочки, как спасти свитер? Стирать нельзя было его, постирали ворот вручную и появились три пятна желтых на белом свитере, стирали не знаю чем», - написала теледива.


Ксения Бородина отметила, что ей подходят не все шерстяные вещи, а этот был самым любимым, однако никакое средство, которое она применила, не подошло. Телеведущая в итоге решила сдать вещь в химчистку, надеясь, что там ей помогут избавить его от пятен.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:59

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