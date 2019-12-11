«Ошибки молодости»: Елизавета Пескова охарактеризовала свой опыт увеличения губ

В сентябре прошлого года наблюдательные фолловеры заметили, что во внешности Песковой произошли изменения. Дочь политика в тот момент сделала пластику губ, и ее наличие на лице стало сильно бросаться в глаза. Поклонники писали, что на этом нужно прекратить менять что-то в себе, потому что губы стали выглядеть неестественно. Наследница Пескова уже поняла, что сделала неправильно.Под последним видео, которое дочь пресс-секретаря президента публиковала на своей персональной странице в социальной сети Instagram, одна из фанаток написала о неестественности лица девушки. Елизавета Пескова ответила: «У меня из неестественного только губы, сделанные гиалуронкой больше года назад».Другая подписчица заметила: «Привлекательная девушка, только напрасно такие гармоничные и безупречные от природы губы исказили филлерами». Елизавета Пескова согласилась с поклонницей. Она отметила: «Мне все так говорят. Ошибки молодости. Главное – рассасывается».