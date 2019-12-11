Разработан аналог американской винтовки М16 под советский патрон





М16 является популярным огнестрельным оружием в США для охоты, самообороны и штатного вооружения сотрудников полиции. Долгие годы эксплуатации доказали эффективность сборки, которую редко удавалось достичь другим типам винтовок. Теперь российский конгломерат «Промтехнология» сообщает о создании аналога известного американского «автомата». Уже сейчас начинается производство первых экземпляров ORSIS-AR15J, единственным отличием которых от М16 называют ствол. У отечественного варианта он изготовлен из черной оружейной стали с оксикарбонитрацией, который также выполняют из «нержавейки» 416R.Важной особенностью новой разработки технологи называют возможность использования советского боеприпаса калибра 7,62х39 мм. Винтовка успешно прошла испытания с подобным патроном, который является в два раза тяжелее чем американский автоматный на 5,56. Это позволяет достигать большей энергии на всех дистанциях стрельбы. Несмотря на изменения, российский аналог М16 не стал тяжелее и избежал возникновения более сильной отдачи. Представители «Промтехнологии» обращают внимание и на скорое появление армейского варианта с возможностью ведения автоматического огня.