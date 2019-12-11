«А где бабуля?!»: Гоген Солнцев отметил день рождения без жены

Экс-участник проекта "Дом-2" Гоген Солнцев снова поразил поклонников. В Instagram шоумен и один из самых ярких участников проекта "Дом-2" показал фотографию, где он лежит на пляже, причем выглядит настолько радостным и отдохнувшим, что многих это поставило в тупик. Не так давно стало известно, что жена Солнцева Екатерина Терешкович попала в больницу, женщина борется с алкогольной зависимостью и находится, по сведениям инсайдеров, в тяжелом состоянии.Гоген Солнцев тем временем отправился на отдых, откуда вернулся сразу же, узнав о всплывших в Сети фотографиях Екатерины Терешкович с лысой головой. Тем не менее, позже оказалось, шоумен не навещает свою супругу, на что она сама пожаловалась врачам.