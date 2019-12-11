Экс-участница проекта "Дом-2" Лера Фрост намекнула на замужество, показав обручальное кольцо с бриллиантом





Недавно экс-участница проекта "Дом-2" Лера Фрост показала подарок от своего возлюбленного в виде 1001 розы, о чем звезда реалити-шоу поспешила рассказать поклонникам в соцсети Instagram. Теперь же брюнетка продемонстрировала в Stories кольцо с бриллиантом на безымянном пальце, сопроводив снимок словами: "Вы долго этого ждали".Таким образом экс-участница проекта "Дом-2" Лера Фрост намекнула на замужество, ведь именно о нем звезду часто спрашивают фолловеры в Instagram. Возможно, в скором времени брюнетка рассекретит дату торжества и расскажет о помолвке.