Друг Анастасии Дашко рассказал, как живет после участия в "Дом-2" и тюремного заключения





Анастасия Дашко покинула телевизионный проект «Дом-2» еще 11 лет назад. За это время многое изменилось. Она успела отбыть срок в колонии за мошенничество, который длился полтора года, и выйти замуж. Сейчас девушка не очень любит ассоциировать себя с телестройкой, а уж тем более с криминальным миром. Она пытается жить вдали от всей этой славы. Однако один из ее друзей решил открыть тайну и рассказал, чем сейчас занимается бывшая звезда реалити.Стас Кутыгин с Анастасией общается довольно плотно. По его словам, на церемонию ее бракосочетания он делал ей прическу. Он отметил, Анастасия Дашко достаточно успешна в своей работе. Она является заместителем главного директора в фирме, которая занимается крупными перевозками. Ко всему прочему, Дашко и хорошая мама. А вот с журналистами ей общаться не сильно хочется, так как о своей новой жизни она рассказывать не любит.Стас Кутыгин отметил, что все недоразумения Анастасии Дашко остались в прошлом, ведь ее поддерживает во всем супруг.