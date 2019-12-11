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Друг Анастасии Дашко рассказал, как живет после участия в "Дом-2" и тюремного заключения

Сейчас бывшая участница скандального телевизионного реалити проекта «Дом-2» Анастасия Дашко проживает в Екатеринбурге и занимается собственным бизнесом. У нее двое сыновей, и она счастлива в браке, но вот вспоминать о том, каково быть звездой телестройки женщина не очень любит. Один из ее друзей рассказал, чем Анастасия сейчас занимается.
Друг Анастасии Дашко рассказал, как живет после участия в "Дом-2" и тюремного заключения

Анастасия Дашко покинула телевизионный проект «Дом-2» еще 11 лет назад. За это время многое изменилось. Она успела отбыть срок в колонии за мошенничество, который длился полтора года, и выйти замуж. Сейчас девушка не очень любит ассоциировать себя с телестройкой, а уж тем более с криминальным миром. Она пытается жить вдали от всей этой славы. Однако один из ее друзей решил открыть тайну и рассказал, чем сейчас занимается бывшая звезда реалити.

Стас Кутыгин с Анастасией общается довольно плотно. По его словам, на церемонию ее бракосочетания он делал ей прическу. Он отметил, Анастасия Дашко достаточно успешна в своей работе. Она является заместителем главного директора в фирме, которая занимается крупными перевозками. Ко всему прочему, Дашко и хорошая мама. А вот с журналистами ей общаться не сильно хочется, так как о своей новой жизни она рассказывать не любит.

Стас Кутыгин отметил, что все недоразумения Анастасии Дашко остались в прошлом, ведь ее поддерживает во всем супруг.

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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:09

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