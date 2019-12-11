Анастасия Решетова рассказала, как отметит Новый Год





Анастасия Решетова опубликовала в социальной сети Instagram снимок, где она запечатлена на фоне Эйфелевой башни, сидя на террасе ресторана. По всей видимости, фотография была сделана в прошлый Новый год, когда молодая пара провела свои каникулы на отдыхе в Париже. «В этом году пришлось отложить романтические поездки. Меня ожидает "Оливье", речь президента, елка, коты, Тимурыч. Утром придётся разбираться с немытой посудой после застолья», - отмечает знаменитость под своим постом.Фолловеры предполагают, семейная пара решила пересмотреть свои приоритеты по поводу проведения празднования из-за появления на свет сына Ратмира, которого в семье чаще называют Тимурычем. Отметим, что сам Тимати на данный момент не прокомментировал их «семейный и домашний Новый год».