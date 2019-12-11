Представлены «умные» миски и поилки для котов и собак
Современные технологии позволяют организовать питание домашних животных без непосредственного участия владельца. Представлены «умные» миски и поилки для котов и собак, работающие согласно графику, рацион питомца можно контролировать через смартфон.
Первое устройство называется Nutri Feeder, и оно предназначено для сухих кормов. Новинка представляет собой конструкцию весом 2 кг и лотком, куда высыпается еда. Перед тем, как покормить котов и собак, «умная» миска издает громкий сигнал, привлекает домашнее животное. Устройство управляется через специальное приложение, в котором можно задать время кормления и размер порции. Также владелец будет получать уведомление об удачной выдаче корма и о том, что он заканчивается.
Второе «умное» устройство – это Petoneer Fresco Ultra. Производитель называет его поилкой-фонтаном. Это небольшой гаджет, предназначающийся для обеззараживания воды для котов и собак. Владельцу достаточно заполнить емкость жидкостью из-под крана, а установка сама займется ее постоянной очисткой и поддержанием необходимой температуры. Управление этого «умного» устройства также проходит с помощью приложения на смартфоне. В отличии от «умной» миски, вода в данной емкости будет всегда, при этом иногда она будет меняться.
Также важно отметить, что такие устройства подходят только для кошей и небольших собак, так как большие питомцы легко их перевернут и могут сломать.
Первое устройство называется Nutri Feeder, и оно предназначено для сухих кормов. Новинка представляет собой конструкцию весом 2 кг и лотком, куда высыпается еда. Перед тем, как покормить котов и собак, «умная» миска издает громкий сигнал, привлекает домашнее животное. Устройство управляется через специальное приложение, в котором можно задать время кормления и размер порции. Также владелец будет получать уведомление об удачной выдаче корма и о том, что он заканчивается.
Второе «умное» устройство – это Petoneer Fresco Ultra. Производитель называет его поилкой-фонтаном. Это небольшой гаджет, предназначающийся для обеззараживания воды для котов и собак. Владельцу достаточно заполнить емкость жидкостью из-под крана, а установка сама займется ее постоянной очисткой и поддержанием необходимой температуры. Управление этого «умного» устройства также проходит с помощью приложения на смартфоне. В отличии от «умной» миски, вода в данной емкости будет всегда, при этом иногда она будет меняться.
Также важно отметить, что такие устройства подходят только для кошей и небольших собак, так как большие питомцы легко их перевернут и могут сломать.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:40