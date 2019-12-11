В Сети появилось видео сборки фюзеляжа МС-21





Бренд «Иркут» выставил ролик на видео-хостинге Youtube, который раскрыл перед общественностью процесс сборки фюзеляжа самолета МС-21, известного также как «Магистральный самолёт XXI века». Полу-фюзеляжи рабочего экземпляра устанавливались на автоматизированной станции. В скором времени эксперты добавят консоли крыла и хвостового оперения авиалайнера, который дополнится монтажом систем.Представители концерна говорят о том, что новый пассажирский ЛА протестируют вместе с передовой силовой установкой ПД-14. Известно, что панели кессона крыла и центроплана будут изготовлены из отечественных композитных материалов. Эту информацию подтвердил индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» и бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков. Эксперты рассчитывают, что МС-21 сможет перевозить до 211 человек на расстояние в 6400 километров.