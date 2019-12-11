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Неврологи обнаружили механизм очищения мозга от токсичных отложений

Эксперты Монашского университета обнаружили механизм, который помогает очистить мозг от отравляющих отложений. Такое открытие поможет создать лекарства от болезней Паркинсона и Хантингтона.

В центр исследований попали микроРНК, играющие важную роль в период проверки белковых агрегатов, накапливающихся во время сбоя при сворачивании белков. Специалисты пробовали выделять нужные микроРНК, участвующие в регулировании белковых агрегатов, связанных с miR-1. У людей с нейродегенеративными болезнями уровень miR-1 снижается. Удивительно то, что расстановка данного компонента одинакова как у человека, так и у червей, и это позволяет проводить опыты с последними.

Исследователи убирали у них miR-1, что запускало процесс накопления высокотоксичных компонентов. Как выяснилось, miR-1 способен контролировать экспрессию белка TBC-7, помогая защитить от токсического воздействия. Белок у червей корректируется процессом аутофагии, который убирает и перерабатывает клетки с повреждениями. Увеличение уровня miR-1 в клетках людей удаляло агрегаты, которые характерны при заболевании Хантингтона. Это открытие приблизит к разработке препаратов для борьбы с этим заболеванием, а также болезнью Паркинсона.

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Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 14:06

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