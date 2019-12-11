Эксперты: Замораживание эмбрионов при ЭКО удваивает риск развития рака





Специалисты сравнили показатели замораживания эмбрионов при экстракорпоральном оплодотворении за 2014 год, и выяснили, что они выросли на 40%. Хотя уровень рождаемости в Великобритании все же оказался более высоким, медики заключили, что такая методика является опасной, потому что способна повредить ДНК человека и привести к онкологическому заболеванию. По результатам анализа оказывается, что у тех, кто был заморожен как зародыш, вероятность развития рака повышается в 2,43 раза, чем у зачатых естественным путем. Также вероятность заболевания лейкемий была в 2,78 раза выше, а опухолей нервной системы в 7,82 раза выше.«Замораживание и оттаивание эмбрионов может изменить ДНК», - пришла к выводу руководитель исследования доктор Мари Харгрив. К счастью, по данным Благотворительной организации по борьбе с раком Bloodwise, частота заболевания онкологическими болезнями в детском возрасте находится на низком уровне.