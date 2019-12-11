Сосо Павлиашвили врачи запретили посещать похороны Юрия Лужкова





Сосо Павлиашвили уведомил общественность о том, что не появится на похоронах Юрия Лужкова. Эстрадный певец объяснил журналистам, что несмотря на глубокое уважение к бывшему градоначальнику Москвы, у него нет возможности провести покойного в последний путь. Причиной этого звезда называет строгое предписание врачей. Похороны являются стрессовым событием в жизни каждого человека, что может усугубить здоровье знаменитого исполнителя.Павлиашвили отметил, Лужков был невероятной личностью, которую не забудут жители столицы. Композитор считает экс-мэра "человеком из 20 века, который представлял из себя индивида 21 века". С теплотой знаменитость вспоминает и несколько встреч со скончавшимся политиком, который относился к Павлиашвили по-отцовски, что подтверждалось искренней любовью к Грузии. Наконец, певец выразил соболезнования семье государственного деятеля и попросил с пониманием отнестись к собственному отсутствию.