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Борис Щербаков работал уборщиком в шашлычной, чтобы прокормить семью

Известный советский и российский актер Борис Щербаков всегда старался сделать все, чтобы прокормить свою семьи и помочь близким. Будучи студентом артист, работал уборщиком в шашлычной и по ночам мыл полы в метро.
Борис Щербаков работал уборщиком в шашлычной, чтобы прокормить семью

Об этом рассказала Татьяна Бронзова в день 70-летнего юбилея своего мужа Бориса Щербакова. Супруга отметила, что еще будучи студентом, актер старался помогать своей матери и маленькой сестре, а когда у него появилась своя семья – забот только прибавилось. Щербаков трудился даже во время учебы. За данный период он успел сменить несколько работ: был уборщиком в шашлычной, машинистом моечной машины, мыл полы в метро. Чаще всего знаменитость работал ночью, а днем отправлялся на занятия.

Татьяна Бронзова назвала Бориса Щербакова «добытчиком» и «настоящими мужиком», готовым всегда прийти на выручку своим близким. При этом актера нельзя назвать идеальным человеком. Он не раз был неверен своей супруге, однако всегда заявлял, что семья для него стоит и будет стоять исключительно на первом месте.

Сама Татьяна Бронзова прощала Бориса Щербакова, так как верила ему, а актер всегда исправлял допущенные им ошибки. Супруга артиста отметила, что он очень красиво стареет, так как ведет здоровый образ жизни и каждое утро делает обязательную зарядку.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:28

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