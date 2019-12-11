Эксперты рассказали, почему Дженнифер Лопес в 50 лет выглядит лучше, чем 20 лет назад





Во время эфира американского телешоу Saturday Night Live Дженнифер Лопес заявила, что сейчас выглядит намного лучше, чем 20 лет назад. Известные эксперты в индустрии моды высказали свое мнение по поводу образа и стиля знаменитости.Парикмахер Джеймс Джонсон констатировал, что певица всегда выбирает богатые оттенки, делает сложное окрашивание, сохраняя у корней естественный цвет волос. Актриса также мастерски использует накладные и наращенные пряди. Они добавляют волосам объем.Стилист Сьюзи Хаслер отметила, у Дженнифер Лопес всегда свой особенный стиль, она уделяет большое внимание мелочам, и это позволяет ее образам быть эффектными, независимо от времени. Также, по мнению стилиста, певица удачно использует золотистые и серые тона в своей одежде и избегает черного цвета.По мнению визажиста, Дженнифер Лопес делает макияж, характеризующийся визуальным лифтинг-эффектом. Также цвет и форма бровей певицы очень подходят к более светлому оттенку волос и делают образ целостным.