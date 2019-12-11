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Беременная жена Джигана Оксана Самойлова подхватила вирус

Беременная жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала о проблемах со здоровьем. Знаменитость вместе с тремя детьми подхватила неизвестный вирус, из-за которого их самочувствие значительно ухудшилось, хотя по наследникам этого не скажешь.
Беременная жена Джигана Оксана Самойлова подхватила вирус

Оксана Самойлова опубликовала в «Историях» в Instagram несколько видео. В них беременная жена Джигана рассказала о том, что неожиданно подхватила вирус, причем заболела не только она, но и три дочки: Лея, Майя и Ариель. При этом знаменитость пошутила и отметила, по наследницам и не скажешь, что они заболели, ведь их активность осталась на обычном уровне.

По словам Оксаны Самойловой, даже вирус не помешал ей отправится на работу, а затем порадовать детей. Супруга Джигана пожаловалась подписчикам, что в таком состоянии привычные обязанности даются ей очень тяжело. Это фолловеры заметили по уставшему и больному голосу знаменитости.

Поклонники Оксаны Самойловой начали сильно волноваться относительно самочувствия звезды. Они посоветовали жене Джигана оставаться дома и активно лечиться, ведь в ее состоянии нельзя лишний раз напрягать организм. Другие при этом раскритиковали самого артиста, не следящего за здоровьем беременной супругой.

Напомним, Оксана Самойлова сама рассказал о текущей беременности, ведь не хотела, чтобы сначала появлялись слухи. Согласно предварительной информации, роды у знаменитости должны состоятся в течение февраля.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:12

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