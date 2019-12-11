Борис Корчевников считает чаще виноватыми в аборте мужчин
Борис Корчевников во время эфиров передачи «Судьба человека» глубоко погружается в истории всех героев. Телеведущий также часто поднимает темы абортов и считает, что чаще всего мужчины виноваты в сложившейся ситуации.
Борис Корчевников всегда очень близко к сердцу принимает истории своих героев и откликается на просьбы о помощи. Знаменитость признался, что если бы стал героем своей передачи, то поделился бы рассказом о своем пути в жизни. Он считает себя эмоциональным человеком, но может попросить извинение. У телеведущего пока нет собственных детей, но ему повезло крестить шестерых малышей.
Борис Корчевников часто раскрывает темы абортов в своих эфирах, ведь считает, что чаще всего в таких ситуациях виноваты мужчины. Актер считает, жизнь пары ломается после такого решения, ведь раскаяние появится обязательно. Также ведущий уверен, что все женщины сожалеют о случившемся.
Борис Корчевников всегда очень близко к сердцу принимает истории своих героев и откликается на просьбы о помощи. Знаменитость признался, что если бы стал героем своей передачи, то поделился бы рассказом о своем пути в жизни. Он считает себя эмоциональным человеком, но может попросить извинение. У телеведущего пока нет собственных детей, но ему повезло крестить шестерых малышей.
Борис Корчевников часто раскрывает темы абортов в своих эфирах, ведь считает, что чаще всего в таких ситуациях виноваты мужчины. Актер считает, жизнь пары ломается после такого решения, ведь раскаяние появится обязательно. Также ведущий уверен, что все женщины сожалеют о случившемся.