Борис Корчевников считает чаще виноватыми в аборте мужчин





Борис Корчевников всегда очень близко к сердцу принимает истории своих героев и откликается на просьбы о помощи. Знаменитость признался, что если бы стал героем своей передачи, то поделился бы рассказом о своем пути в жизни. Он считает себя эмоциональным человеком, но может попросить извинение. У телеведущего пока нет собственных детей, но ему повезло крестить шестерых малышей.Борис Корчевников часто раскрывает темы абортов в своих эфирах, ведь считает, что чаще всего в таких ситуациях виноваты мужчины. Актер считает, жизнь пары ломается после такого решения, ведь раскаяние появится обязательно. Также ведущий уверен, что все женщины сожалеют о случившемся.