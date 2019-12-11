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Ford запатентовал самое большое лобовое стекло в мире

Компания Ford запатентовала необычное решение, которое может навсегда изменить внешний вид будущих автомобилей. Производитель подал документы на самое большое лобовое стекло в мире, оно будет заканчиваться на середине крыши.
Ford запатентовал самое большое лобовое стекло в мире

На опубликованных изображениях видно, что стекло должно быть выгнутым и соединяться с задним, хотя последнее будет значительно меньше. Следует отметить, что Ford позаимствовал подобную идею у моделей Tesla Model X, Opel Astra GTC и Citroën C4 Picasso и лишь дальше ее развил. Лобовое стекло будет начинаться возле капота и закончится примерно на середине крыши. При этом оно должно быть сплошным, а не состоять из отдельных компонентов.

Представители Ford в патенте отметили, что они поработали над устойчивостью всей конструкции во время движения и даже в случае аварий. Специальное крепление самого большого в мире лобового стекла к корпусу автомобиля сделает последний надежным и безопасным для пассажиров. Примечательно, что в отдельных частях крыши, примерно за передними сидениями, видны зазоры, не заполненные ничем. Они образовались из-за того, что лобовое и заднее стекла имеют круглые углы, поэтому не полностью соприкасаются друг с другом. Вполне возможно, что эти пространства будут заняты металлическими конструкциями.

Ford собирается использовать такое большое лобовое стекло во многих своих будущих моделях.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:42

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