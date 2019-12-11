"Внебрачный сын" Татьяны Булановой хочет встретиться с певицей





Директор Татьяны Булановой сообщает о странном преследователе знаменитости, который утверждает, что является её "брошенным ребенком". По словам незнакомца, певица отказалась от него, когда он был ещё совсем маленький. Известно, что у знаменитости есть только двое сыновей: 26-летний Александр и 12-летний Никита от разных супругов. С "внебрачным наследником" Буланова не хочет встречаться, о чем сообщают её представители. Более того, звезда считает мужчину "самозванцем", который может быть одним из множества "неадекватных поклонников".Исполнительница говорит, что назойливый фанат даже предлагал деньги за рандеву. Хотя она и чувствует себя в безопасности, звезда не выразила желания "потакать фантазиям" предполагаемого сына. Стоит отметить, что это не первый случай, когда знаменитость донимают слишком увлеченные поклонники. Когда Буланова была замужем за Владиславом Радимовым, ей пришлось обратиться в полицию, которая усмирила преследовавшего ее незнакомца.