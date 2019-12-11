«Отношения подошли к концу»: Прохор Шаляпин заявил о расставании с Виталиной Цымбалюк-Романовской





Новость о расставании пары прозвучала неожиданно, ведь Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская собирались в отпуск на остров Хайнань в Китае. Путевку им презентовали на одной конференции, но 8 декабря пианистка рассказала корреспондентам, что отменяет мероприятие в честь ее именин из-за траура в семье Прохора Шаляпина.Слухи о разрыве ходили давно, тем более что пауза в отношениях возникла во время улаживания дел с отцовством Прохора Шаляпина, но никто не сообщал поклонникам о расставании. Теперь же певец подтвердил догадки и рассказал, что взаимоотношениям пришел конец и считает, в разрыве вина обоюдная, ведь выставляя напоказ свои чувства, все превращается в игру, а счастье любит тишину.Прохор Шаляпин благодарен бывшей любимой за все хорошие моменты, произошедшие с ними. Знаменитость считает, что дальнейшие взаимоотношения невозможны из-за обид и недопониманий, поэтому он не желает создавать семью с пианисткой, боясь разочарований.Напомним, экс-возлюбленная Татьяна Гудзеева родила Прохору Шаляпину сына Федора. Сейчас устанавливается факт отцовства артиста, так как экпертизы ДНК показывают разные результаты.