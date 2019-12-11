Компания Samsung разработала революционно тонкое стекло для гибких смартфонов





Тематический ресурс LetsGoDigital обратил внимание на то, что торговые марки принадлежат к категории 9 и описываются как относящиеся к экранам, панелям OLED, дисплеям смартфонов и телевизоров. Разработчики решили исправить вариант использования пластика для защищенности экрана. Так как это делает их более хрупкими и подверженными ушибам при падении на твердую поверхность. Поэтому компания Samsung решила эту проблему благодаря ультратонкому стеклу для гибких смартфонов.По словам специалистов, данная новинка способна будет избавить от существенных недостатков потенциальный Galaxy Fold 2. Более того, новый гаджет окажется раскладушкой в стиле Motorola Razr и приобрести его можно будет по более низкой цене.